Напавших на «Крокус» нашли благодаря просмотра камер во время пожара

В материалах дела также указано, что оперативники смогли своевременно вынести из горящего здания ценные вещи, оставленные террористами. В частности, были извлечены рюкзак и разгрузка, внутри которых находились магазины к автоматам и патроны. Кроме того, сотрудник службы безопасности «Крокус Сити Холл» успел вынести один из автоматов, брошенных террористами на месте преступления. Все эти предметы были впоследствии приобщены к делу как вещественные доказательства.