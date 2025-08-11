Напавших на «Крокус» нашли благодаря просмотра камер во время пожара

Сотрудники полиции успели просмотреть видеозаписи с камер, расположенных в серверной комнате здания «Крокус Сити Холл», прямо во время пожара, что сыграло важную роль в задержании нападавших.
Согласно материалам дела о теракте, начальник полиции Красногорска отдал приказ своим подчиненным немедленно отправиться в серверную для изучения видеозаписей с целью определить маршруты отхода преступников, пока в помещении не начался огонь. В результате оперативного просмотра удалось установить личности злоумышленников и номер автомобиля, на котором они скрылись — белый Renault с черной крышей и регистрационными знаками Тверской области.
В материалах дела также указано, что оперативники смогли своевременно вынести из горящего здания ценные вещи, оставленные террористами. В частности, были извлечены рюкзак и разгрузка, внутри которых находились магазины к автоматам и патроны. Кроме того, сотрудник службы безопасности «Крокус Сити Холл» успел вынести один из автоматов, брошенных террористами на месте преступления. Все эти предметы были впоследствии приобщены к делу как вещественные доказательства.
Эти меры позволили не только задержать преступников, но и собрать важные улики для расследования. Быстрые действия полиции и службы безопасности сыграли ключевую роль в минимизации последствий нападения и обеспечили сбор доказательств, которые могут помочь в дальнейшем судебном разбирательстве по делу о теракте.
Ранее стало известно, что один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ездил в Афганистан, где проходил обучение навыкам проведения терактов и диверсий.