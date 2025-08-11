Куба отключает карты «Мир»

В Fincimex уточнили, что перебои будут наблюдаться не более шести часов в указанный промежуток времени и затронут все карты, выпущенные различными платежными системами, действующими на территории республики. Техническое обслуживание будет проводиться по следующему графику: 11, 18, 25 августа; 1, 8, 15, 22 и 29 сентября; 6, 13, 20 и 27 октября; а также 3 ноября. В компании подчеркнули, что работы направлены на улучшение и оптимизацию предоставляемых услуг.