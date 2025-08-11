Робот-пылесос запер женщину в ванной

Робот-пылесос случайно запер свою хозяйку в ванной комнате, и ей пришлось ждать помощи спасателей. Об этом рассказали РЕН ТВ в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».
Во время работы автоматический уборщик задел складной стул в коридоре, который упал и перекрыл вход в ванную. В результате женщина оказалась запертой внутри, и никого кроме неё там не было.
Не понимая, почему дверь не открывается, и почувствовав резкое ухудшение самочувствия, она впала в панику и вызвала спасателей.
Спасатели проникли в помещение через окно, которое было приоткрыто для проветривания.
