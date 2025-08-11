Ричмонд
Робот-пылесос запер женщину в ванной

Робот-пылесос случайно запер свою хозяйку в ванной комнате, и ей пришлось ждать помощи спасателей.

Робот-пылесос случайно запер свою хозяйку в ванной комнате, и ей пришлось ждать помощи спасателей. Об этом рассказали РЕН ТВ в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Во время работы автоматический уборщик задел складной стул в коридоре, который упал и перекрыл вход в ванную. В результате женщина оказалась запертой внутри, и никого кроме неё там не было.

Не понимая, почему дверь не открывается, и почувствовав резкое ухудшение самочувствия, она впала в панику и вызвала спасателей.

Спасатели проникли в помещение через окно, которое было приоткрыто для проветривания.

Ранее юрист рассказала, куда жаловаться на шумную стиральную машинку у соседей.