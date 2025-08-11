Около 30 человек стали жертвами землетрясения в Турции: что известно о последствиях

Как рассказали жители, Google прислал оповещение о начале землетрясения за 30 секунд до начала толчков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования всем гражданам, пострадавшим от природного катаклизма. Он заявил, что все компетентные учреждения приняли необходимые меры. Правительство внимательно следит за ситуацией. По его словам, пострадавшие во время землетрясения госпитализированы, угрозы их жизни нет.