Около 30 человек стали жертвами землетрясения в Турции: что известно о последствиях

На территории Турции вечером 10 августа произошло мощное землетрясение. Пострадало не менее 29 человек. Известно, что 81-летний гражданин страны погиб. Такой информацией поделился местный министр внутренних дел Али Ерликая в эфире TRT Haber.
Глава МВД уточнил, что землетрясение нанесло особый ущерб жителям провинции Балыкесир. Она находится в западной части Турции. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 6,1 балла.
По словам министра внутренних дел Турции, на западе страны разрушено 16 домов. Подземные толчки ощущали, в том числе, и жители Стамбула.
«В результате землетрясения умер 81-летний гражданин, 29 человек пострадали. Разрушено 16 домов», — оповестил Али Ерликая.
Как сообщили местные СМИ, подземные толчки чувствовались порядка 20−30 секунд. Землетрясение наблюдали в 19:53. Его эпицентр находился в районе Сындыргы, а очаг залегал на глубине 11 километров.
Как рассказали жители, Google прислал оповещение о начале землетрясения за 30 секунд до начала толчков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования всем гражданам, пострадавшим от природного катаклизма. Он заявил, что все компетентные учреждения приняли необходимые меры. Правительство внимательно следит за ситуацией. По его словам, пострадавшие во время землетрясения госпитализированы, угрозы их жизни нет.
В городах западной части Турции между тем продолжаются афтершоки. Житель Балыкесира Ахмет Актепе поделился с KP.RU ощущениями, пережитыми после землетрясения. Он рассказал, что все жители выбежали на улицу. Многие опасались, что дома могут рухнуть. Жители ожидали «большого землетрясения», о котором постоянно говорят в Турции.
Сильное землетрясение произошло также в Тихом океане. Его зафиксировали ночью 10 августа. Катаклизм вновь обрушился на северные Курилы. Магнитуду землетрясения оценили в 6,1 балла. По имеющимся данным, эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг природного явления залегал на глубине в 31 километр. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.