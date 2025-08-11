Ричмонд
Автобус влетел в легковушку в Омске, погибла женщина-пассажир

Смертельное ДТП произошло в районе остановки «Карьер».

Источник: Комсомольская правда

10 августа в 17:05 на Сыропятском тракте произошло ДТП со смертельным исходом. 49-летний водитель автобуса «ПАЗ» врезался в остановившийся перед светофором автомобиль «ВАЗ-2112» под управлением 43-летнего мужчины. Предварительными данными поделились в омском УМВД.

В результате столкновения пассажир легкового автомобиля — женщина 1956 года рождения — получила тяжелые травмы. Она скончалась в машине скорой медицинской помощи. На момент автоаварии в салоне автобуса людей не было. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Большеуковском районе.зарегистрировали аварию с участием несовершеннолетних.