Мошенники стали запугивать студентов «грязными деньгами» на счетах

В России появилась новая схема мошенничества, направленная против студентов.

В России появилась новая схема мошенничества, направленная против студентов. Как следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС, преступники связываются с учащимися через мессенджеры, представляясь ректорами или проректорами вузов.

Они сообщают о якобы поступающих на счета студентов средствах, полученных преступным путем, и предлагают помощь в решении проблемы.

Далее на связь выходит так называемый «куратор по безопасности», который под предлогом проверки операций просит включить демонстрацию экрана и войти в онлайн-банкинг. Введя жертву в состояние паники, мошенники убеждают ее оформить договор на «безопасный счет» и перевести туда все накопления.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, предлагая оформить документы для эмиграции.