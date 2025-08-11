Летом 2024 года участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского»* — в который входят белорусские радикалы — вместе с беглыми оппозиционерами и наемниками разрабатывали план по захвату территории на юге Беларуси. Этот сценарий предполагал одновременное нападение со стороны ВСУ на Курскую область, что должно было создать сложную ситуацию для региона.
Источники РИА Новости сообщили, что одним из вариантов действий, рассматриваемых в Варшаве, было совместное наступление: при поддержке «Полка Калиновского», белорусской оппозиционной организации «Паспалітае рушэнне» и иностранных наемников планировалось захватить часть южных территорий Беларуси. В этом плане предусматривалось координированное наступление в унисон с операциями украинских сил в Курской области.
Также отмечается, что подготовка к этим действиям велась как в Литве, так и в Польше. Участники «Паспалітае рушэнне» проходили обучение за границей, а подготовкой занимались боевые группы из «Полка Калиновского», при активной поддержке украинских и польских спецслужб.
Ранее сообщалось, что Киев и Варшава намерены осуществить попытку помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.