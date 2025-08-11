Летом 2024 года участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского»* — в который входят белорусские радикалы — вместе с беглыми оппозиционерами и наемниками разрабатывали план по захвату территории на юге Беларуси. Этот сценарий предполагал одновременное нападение со стороны ВСУ на Курскую область, что должно было создать сложную ситуацию для региона.