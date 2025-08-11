Угроза мощного землетрясения и цунами нависла над западным побережьем США

Новое исследование с использованием передовых методов подводного картографирования выявило серьезные признаки геологической нестабильности в Каскадной зоне субдукции на западном побережье Северной Америки. Ученые обнаружили четыре крупных разлома общей длиной почти тысяча километров, простирающихся от Канады до Калифорнии.
Эксперты предупреждают, что сильное землетрясение магнитудой до 9 баллов в этом регионе может вызвать масштабное цунами, способное нанести серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре и привести к загрязнению воды и воздуха. Последний подобный катаклизм произошел около 300 лет назад, а такие события, по оценкам специалистов, повторяются примерно раз в полтысячелетия.
