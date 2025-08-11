В Челябинске парень спалил питбайк своей знакомой, возбуждено уголовное дело

Все произошло в Тракторозаводском районе.
У дома 32 по улице Горького, по словам девушки, кто-то поджег ее транспортное средство, ущерб составила 80 тыс. рублей.
К поиску злоумышленника приступили сотрудники уголовного розыска. Вскоре его вычислили — это 24-летний знакомый владелицы питбайка.
На преступление он решился из-за личных неприязненных отношений.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 (умышленное повреждение чужого имущества), рассказали в региональном Главке МВД.