Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске парень спалил питбайк своей знакомой, возбуждено уголовное дело

В Челябинске парень спалил питбайк своей знакомой, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Тракторозаводском районе.

У дома 32 по улице Горького, по словам девушки, кто-то поджег ее транспортное средство, ущерб составила 80 тыс. рублей.

К поиску злоумышленника приступили сотрудники уголовного розыска. Вскоре его вычислили — это 24-летний знакомый владелицы питбайка.

На преступление он решился из-за личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 (умышленное повреждение чужого имущества), рассказали в региональном Главке МВД.