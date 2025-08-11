Россияне жалуются на сбои в работе мобильного интернета и связи

Днем ранее, 10 августа, в различных регионах России были зафиксированы массовые неполадки в функционировании мессенджера Telegram. Наибольшее количество обращений пользователей было зарегистрировано в 11:11 по московскому времени. С перебоями сталкивались как обладатели мобильных гаджетов, так и стационарных компьютеров, при этом чаще всего о трудностях сообщали владельцы устройств на базе Android.