Россияне жалуются на сбои в работе мобильного интернета и связи

Жители Приморского края массово столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей в социальных сетях.

В Приморье не ловит мобильный интернет.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБлокировка интернета больше не проблема: что входит в «белый список» сервисов, которые будут работать всегда.

По данным портала Downdetector, который фиксирует сбои в работе цифровых сервисов, пользователи не могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Как отмечают абоненты, интернет полностью пропал.

Днем ранее, 10 августа, в различных регионах России были зафиксированы массовые неполадки в функционировании мессенджера Telegram. Наибольшее количество обращений пользователей было зарегистрировано в 11:11 по московскому времени. С перебоями сталкивались как обладатели мобильных гаджетов, так и стационарных компьютеров, при этом чаще всего о трудностях сообщали владельцы устройств на базе Android.