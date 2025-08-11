В Хабаровске задержали мужчину, укравшего шубы у доверчивой хозяйки квартиры

Сотрудники полиции раскрыли кражу меховых изделий из квартиры в Кировском районе Хабаровска. Потерпевшая сообщила, что пустила пожить в свою квартиру знакомых, после чего обнаружила пропажу двух шуб — из норки и мутона — на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе оперативных мероприятий уголовного розыска был задержан 26-летний житель Краснофлотского района, ранее судимый за имущественные преступления. Как выяснилось, злоумышленник продал дорогие меха своим знакомым за 5,5 тысячи рублей, которые потратил на алкоголь. Полицейским удалось изъять и вернуть хозяйке мутоновую шубу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится в ИВС до решения суда о мере пресечения. Полиция продолжает поиски второй похищенной шубы.