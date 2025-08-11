Ричмонд
В Хабаровске задержали мужчину, укравшего шубы у доверчивой хозяйки квартиры

Он продал дорогие меха своим знакомым за 5,5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции раскрыли кражу меховых изделий из квартиры в Кировском районе Хабаровска. Потерпевшая сообщила, что пустила пожить в свою квартиру знакомых, после чего обнаружила пропажу двух шуб — из норки и мутона — на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе оперативных мероприятий уголовного розыска был задержан 26-летний житель Краснофлотского района, ранее судимый за имущественные преступления. Как выяснилось, злоумышленник продал дорогие меха своим знакомым за 5,5 тысячи рублей, которые потратил на алкоголь. Полицейским удалось изъять и вернуть хозяйке мутоновую шубу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится в ИВС до решения суда о мере пресечения. Полиция продолжает поиски второй похищенной шубы.