В Хабаровске задержали мужчину, укравшего шубы у доверчивой хозяйки квартиры

Сотрудники полиции раскрыли кражу меховых изделий из квартиры в Кировском районе Хабаровска. Потерпевшая сообщила, что пустила пожить в свою квартиру знакомых, после чего обнаружила пропажу двух шуб — из норки и мутона — на сумму свыше 100 тысяч рублей.