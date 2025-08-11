Надзирательница занялась сексом с тремя заключенными и украла их личности

В Соединенных Штатах Америки перед судом предстала сотрудница исправительного учреждения из Пенсильвании, вступившая в интимные связи с тремя осужденными и похитившая у них денежные средства. Об этом информирует CBS News.
В центре криминального инцидента оказалась 35-летняя Кристина Миллер, служившая в тюрьме SCI Forest, расположенной в населенном пункте Мариенвилл. Согласно материалам обвинения, в промежутке между 2020 и 2023 годами она неоднократно вступала в незаконные сексуальные отношения с тремя подопечными. Помимо этого, установлено, что сотрудница пенитенциарной системы присвоила персональные данные своих любовников и передала их сообщнику, который применил полученную информацию в рамках мошеннической аферы.
В среду, 6 августа 2025 года, Миллер была обвинена в сексуальных контактах с заключенными, совершении компьютерных преступлений, соучастии в хищении идентификационных данных, сговоре с целью кражи и иных правонарушениях.
В настоящее время женщина содержится под стражей. В качестве меры пресечения ей установлен залог в размере 100 тысяч долларов США (7,9 миллиона рублей).
