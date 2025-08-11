Учёные предупредили о риске сильного землетрясения и масштабного цунами в США

В экстренных планах этих регионов подчёркивается, что последствия катастрофы будут долгосрочными. Среди угроз — распространение заболеваний, связанных с контактами с мёртвыми телами людей и животных, а также с загрязнённой водой и токсичными веществами из промышленных и бытовых источников.