В Иркутске разыскивают мужчину по подозрению в подделке документов

В Иркутске сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, связанного с подделкой документов, разыскивается 49-летний Евгений Владимирович Клюев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.