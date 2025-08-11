В Иркутске разыскивают мужчину по подозрению в подделке документов

В Иркутске сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, связанного с подделкой документов, разыскивается 49-летний Евгений Владимирович Клюев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Приметы: на вид 45−50 лет, рост средний 165−170 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы темно-русого цвета. Особые приметы: шрам на верхней губе.
Напомним, что Нижнеилимский районный суд Иркутской области признал жителя Республики Бурятия виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Факт фальшивых водительских прав выявил инспектор ДПС после остановки автомобилиста на участке федеральной трассы «Вилюй» вблизи Железногорска-Илимского.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 02 или по телефонам: дежурная часть 8 (3952)-42−04−51; 8−924−608−88−92, либо обратиться в ближайший отдел полиции.