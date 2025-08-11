Ричмонд
В МВД раскрыли наказание для банды, ограбившей почту на 5 млн

Фигурантам дела о разбое на московской почте может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом стало известно из сообщения столичного главка МВД.

Следствие просит арест подозреваемых.

«Подозреваемым в разбойном нападении на почту в Москве грозит до 15 лет лишения свободы», — передает сообщение МВД ТАСС. Там добавили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Правоохранительные органы намерены ходатайствовать об их аресте в ближайшее время.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСиловики задержали похитителей 5 млн из отделения «Почты России» в Москве.

По данным ведомства, все подозреваемые были задержаны на территории Подмосковья. Им инкриминируется нападение на почтовое отделение в южном округе Москвы, в ходе которого было похищено около 5 миллионов рублей. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных в совершённом преступлении.