В МВД раскрыли наказание для банды, ограбившей почту на 5 млн

Следствие просит арест подозреваемых.
Фигурантам дела о разбое на московской почте может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом стало известно из сообщения столичного главка МВД.
«Подозреваемым в разбойном нападении на почту в Москве грозит до 15 лет лишения свободы», — передает сообщение МВД ТАСС. Там добавили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Правоохранительные органы намерены ходатайствовать об их аресте в ближайшее время.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСиловики задержали похитителей 5 млн из отделения «Почты России» в Москве.
По данным ведомства, все подозреваемые были задержаны на территории Подмосковья. Им инкриминируется нападение на почтовое отделение в южном округе Москвы, в ходе которого было похищено около 5 миллионов рублей. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных в совершённом преступлении.