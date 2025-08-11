В МВД раскрыли наказание для банды, ограбившей почту на 5 млн

По данным ведомства, все подозреваемые были задержаны на территории Подмосковья. Им инкриминируется нападение на почтовое отделение в южном округе Москвы, в ходе которого было похищено около 5 миллионов рублей. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных в совершённом преступлении.