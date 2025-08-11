Ричмонд
В Хабаровске горит котельная склада Wildberries

О пострадавших не сообщалось.

11 августа в Хабаровске произошел пожар на складе Wildberries, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пожар на улице Зеленой начался около 12 часов, туда сразу же выехали пожарные подразделения. Возгорание произошло на кровле котельной в бетонной конструкции, которая пристроена к складу.

— Пожарные расчёты работают на локализации возгорания, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Хабаровске полиция разыскивает поджигателей автомобилей, сгоревших ночью на парковке в центре города.

