Вассерман находится в розыске на Украине

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Получил образование инженера-теплофизика. С 1974 по 1995 год работал программистом. С 1991 года увлекся журналистикой. В 1994 году участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. Известен как многократный победитель интеллектуальных телеигр.