Катание на гидроцикле оказалось смертельным для мужчины в бухте Приморья

Очевидцы извлекли тело до прибытия спасателей.

Источник: PrimaMedia.ru

В бухте Троица в Хасанском районе Приморья произошла трагедия — во время катания на гидроцикле утонул 43-летний мужчина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Очевидцы происшествия достали тело пострадавшего до прибытия сотрудников экстренных служб. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Напомним, на озере Ханка в Приморье ищут пропавшего мужчину. Ранее на реке Джигитовка, расположенной в Тернейском районе Приморья, при купании трагически погиб 55-летний мужчина.

Отметим, что с начала купального сезона в Приморье утонули 45 человек, из них 10 — дети. Такие данные приводит в оперативной сводке краевое ГУ МЧС. Чтобы предотвратить трагедии на воде, спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия в популярных зонах отдыха.