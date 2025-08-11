Катание на гидроцикле оказалось смертельным для мужчины в бухте Приморья

Отметим, что с начала купального сезона в Приморье утонули 45 человек, из них 10 — дети. Такие данные приводит в оперативной сводке краевое ГУ МЧС. Чтобы предотвратить трагедии на воде, спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия в популярных зонах отдыха.