Взрывы прогремели в Арзамасе Нижегородской области

В городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы. Об этом стало известно в понедельник, 11 августа.

По сообщениям очевидцев, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивала украинские дроны. Местные жители рассказали о серии взрывов, которые были слышны около 04:30 в восточной части города.

Очевидцы сообщили о семи громких взрывах, от которых сработала сигнализация у автомобилей. По предварительной информации, над одним из районов города виден дым. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает Telegram-канал Shot.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

