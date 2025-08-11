Ричмонд
Психиатр Шуров: убившая детей на Урале мать могла быть под веществами

Тела женщины, ее 9-летнего сына и 3-летней дочери обнаружила мама погибшей утром 10 августа.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, убившая двоих детей и себя в Екатеринбурге, могла находиться под воздействием психоактивных веществ. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил врач-психиатр Василий Шуров.

Напомним, утром 10 августа пожилая женщина обнаружила в одной из квартир Екатеринбурга тела своей 49-летней дочери и ее детей — 9-летнего мальчика и 3-летней девочки. Предварительно, женщина сначала лишила жизни детей, а затем убила себя.

Обнаружившая тела бабушка утверждает, что в последнее время ее дочь страдала от депрессии. Детей она воспитывала без мужа, работала врачом в местной клинике.

«Будет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, потому что важно разобраться в произошедшем. Я бы ещё токсикологию посмотрел — не исключено, что человек мог находиться под воздействием каких-то психоактивных веществ. Не стоит забывать, что у женщин огромный материнский инстинкт, и подобные действия в отношении собственных детей может вызвать только очень серьёзное психическое расстройство», — отметил он.

Шуров предположил, что у женщины могла быть послеродовая депрессия, которая затянулась на фоне того, что она воспитывала детей одна — без мужа.

Ранее стало известно, что убившая детей женщина переехала в Екатеринбург после скандала в клинике закрытого города Лесной.