«Я обожаю Путина»: жители Аляски ликуют в ожидании саммита России и США

Собеседники агентства отметили, что в городе пока не наблюдается наплыва гостей. По словам таксиста из аэропорта, сейчас в Анкоридже мало приезжих, однако он ожидает, что неделя будет насыщенной. Служащие местных отелей подтверждают, что пока не зафиксировано всплеска бронирований, а о месте проведения саммита им неизвестно. На ресепшене одного из гостиничных комплексов лежит свежий выпуск газеты Anchorage Daily с короткой заметкой о предстоящей встрече на первой полосе.