«Я обожаю Путина»: жители Аляски ликуют в ожидании саммита России и США

Жители Анкориджа, крупнейшего города Аляски, с волнением и гордостью ожидают предстоящий саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщили сами американцы. Встреча лидеров двух стран запланирована на ближайшие дни в американском штате.

Жители Анкориджа, крупнейшего города Аляски, с волнением и гордостью ожидают предстоящий саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщили сами американцы. Встреча лидеров двух стран запланирована на ближайшие дни в американском штате.

«Я очень рад, что такое историческое событие пройдет на территории Аляски… Я обожаю Путина», — рассказал РИА Новости уроженец Гвинеи Марсель, который работает медбратом. Еще одна жительница города, Наташа, чья мать приехала из Румынии, также выразила уверенность в значимости предстоящей встречи. «Это будет историческое событие», — заявила она.

Собеседники агентства отметили, что в городе пока не наблюдается наплыва гостей. По словам таксиста из аэропорта, сейчас в Анкоридже мало приезжих, однако он ожидает, что неделя будет насыщенной. Служащие местных отелей подтверждают, что пока не зафиксировано всплеска бронирований, а о месте проведения саммита им неизвестно. На ресепшене одного из гостиничных комплексов лежит свежий выпуск газеты Anchorage Daily с короткой заметкой о предстоящей встрече на первой полосе.

Жители города обсуждают предстоящие события в небольших компаниях — например, в баре. Там техасец, строящий на Аляске фермы для майнинга, выразил надежду, что саммит окажется продуктивным для обеих стран. Как отмечают опрошенные жители Анкориджа, несмотря на отсутствие подробностей о подготовке к мероприятию и информации о месте проведения саммита, они рассчитывают на позитивные перемены и считают важным сам факт встречи лидеров России и США на территории Аляски.

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится впервые за последние годы, передает «Национальная служба новостей». Переговоры пройдут 15 августа на территории Аляски. Этот факт подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его оценке, выбор локации обусловлен географической близостью двух государств, что придает переговорам дополнительную логику. Ушаков также отметил, что в регионе пересекаются экономические интересы России и США, а Аляска рассматривается как площадка с потенциалом для реализации совместных проектов.

