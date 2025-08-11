Силовики задержали чиновника, продававшего «трудовой стаж» за деньги

Главный специалист государственного унитарного предприятия «Солик сервис» Гурленского района, пользуясь своим служебным положением и связями в налоговых органах, предложил двум местным жителям, которые ранее нигде официально не работали, оформить им «опыт работы задним числом». Согласно его обещаниям, с января по июнь 2025 года им должны были начислить зарплату и выдать соответствующие справки.