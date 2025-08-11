Ричмонд
Силовики задержали чиновника, продававшего «трудовой стаж» за деньги

Vaib.uz (Узбекистан. 10 августа). В Хорезмской области сотрудники Службы госбезопасности пресекли незаконную схему оформления фиктивного трудового стажа.

Источник: Vaib.Uz

Главный специалист государственного унитарного предприятия «Солик сервис» Гурленского района, пользуясь своим служебным положением и связями в налоговых органах, предложил двум местным жителям, которые ранее нигде официально не работали, оформить им «опыт работы задним числом». Согласно его обещаниям, с января по июнь 2025 года им должны были начислить зарплату и выдать соответствующие справки.

Оперативники задержали чиновника с поличным в момент получения 12 млн 500 тыс. сумов за свои «услуги».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, а правоохранители проверяют, мог ли он оказывать подобные «услуги» и другим гражданам.