Вассермана объявили в розыск на Украине

Согласно информации украинских властей, депутат Государственной Думы РФ и известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман находится в розыске на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По данным украинских правоохранительных органов, Вассерман был объявлен в международный розыск в 2022 году. На Украине против него возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме, что стало причиной его внесения в списки разыскиваемых лиц.
В 2017 году Владимир Путин, президент России, присвоил Вассерману гражданство РФ. В то же время на Украине против него ведется следствие и действует ордер на его задержание по обвинениям, связанным с сепаратизмом и деятельностью, которая считается противоречащей национальным интересам страны.
Ранее сообщалось, что СБУ разыскивает получившего российское гражданство продюсера Юрия Бардаша. Юрий Бардаш является основателем и продюсером проектов «Грибы», «Нервы», Quest Pistols и других.