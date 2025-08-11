Вассермана объявили в розыск на Украине

В 2017 году Владимир Путин, президент России, присвоил Вассерману гражданство РФ. В то же время на Украине против него ведется следствие и действует ордер на его задержание по обвинениям, связанным с сепаратизмом и деятельностью, которая считается противоречащей национальным интересам страны.