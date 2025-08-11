Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что помогло в поимке исполнителей теракта в «Крокусе»

Напавших на «Крокус» поймали после быстрого просмотра записи с камер при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Исполнителей теракта в «Крокус сити холле» удалось поймать благодаря оперативному просмотру записи с камер видеонаблюдения во время пожара. Сотрудники полиции слаженно отработали и получили доступ к материалам пока огонь не охватил помещение, пишет ТАСС.

Как оказалось, оперслужбам также удалось вынести из горящего здания рюкзак с магазинами к автоматам. Внутри также находились патроны. Предметы были приобщены к делу в качестве улик.

«В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки Renault с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода», — говорится в материалах.

Стало также известно, что один из участников нападения на концертный зал до теракта посещал Афганистан. На территории государства он прошел подготовку по проведению диверсий и террористических акций.