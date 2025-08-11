Стало известно, что помогло в поимке исполнителей теракта в «Крокусе»

Исполнителей теракта в «Крокус сити холле» удалось поймать благодаря оперативному просмотру записи с камер видеонаблюдения во время пожара. Сотрудники полиции слаженно отработали и получили доступ к материалам пока огонь не охватил помещение, пишет ТАСС.
Как оказалось, оперслужбам также удалось вынести из горящего здания рюкзак с магазинами к автоматам. Внутри также находились патроны. Предметы были приобщены к делу в качестве улик.
«В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки Renault с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода», — говорится в материалах.
Стало также известно, что один из участников нападения на концертный зал до теракта посещал Афганистан. На территории государства он прошел подготовку по проведению диверсий и террористических акций.