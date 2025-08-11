Стало известно, что помогло в поимке исполнителей теракта в «Крокусе»

«В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки Renault с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода», — говорится в материалах.