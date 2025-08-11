ABC: подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии

Телеканал уточнил, что предполагаемый стрелок, 34-летний Патрик Уайт, мог страдать психическими расстройствами и обвинял прививку от COVID-19 в своём состоянии. Его соседка рассказывала, что он подолгу находился на её веранде, жалуясь на резкую потерю веса, трудности с глотанием и проблемы с пищеварением после вакцинации. По её словам, Уайт считал, что власти и СМИ умышленно замалчивают подобные случаи.