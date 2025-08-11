ABC: подозреваемый в стрельбе в США обвинял вакцину от COVID-19 в депрессии

В американском штате Джорджия подозреваемый в стрельбе на территории кампуса университета Эмори, по данным телеканала ABC, связывал ухудшение своего здоровья и развитие депрессии с вакцинацией против COVID-19.
На прошлой неделе руководство университета через соцсеть Х сообщило о происшествии и рекомендовало всем, кто оказался в опасной зоне, укрыться. В результате перестрелки был ранен сотрудник полиции, а позже стрелявшего нашли мёртвым. Выстрелы раздавались вблизи университетских зданий и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Телеканал уточнил, что предполагаемый стрелок, 34-летний Патрик Уайт, мог страдать психическими расстройствами и обвинял прививку от COVID-19 в своём состоянии. Его соседка рассказывала, что он подолгу находился на её веранде, жалуясь на резкую потерю веса, трудности с глотанием и проблемы с пищеварением после вакцинации. По её словам, Уайт считал, что власти и СМИ умышленно замалчивают подобные случаи.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета по многодетной матери в общественном месте, женщина получила ранение.