«Мамочки, что это!» — мощный шторм обрушился на Бурятию

В Бурятии прошел сильный ливень, который вызвал подтопления улиц и осложнил движение транспорта. Видео с последствиями непогоды опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Бурятию накрыло большое дождевое облако.

«Мамочки, что это такое?» — комментируют очевидцы на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах, снятых жителями республики, также видно, что из-за дождя дороги оказались под водой. Передвигаться по улицам стало затруднительно не только автомобилям, но и пешеходам.

Пользователи также отмечают, что во время ливня наблюдались частые грозовые разряды. Молнии сопровождали непогоду.