«Мамочки, что это!» — мощный шторм обрушился на Бурятию

«Мамочки, что это такое?» — комментируют очевидцы на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах, снятых жителями республики, также видно, что из-за дождя дороги оказались под водой. Передвигаться по улицам стало затруднительно не только автомобилям, но и пешеходам.