СК РФ установил личность командира ВСУ, отдавшего приказы об обстрелах Шебекино

Следственный комитет РФ заявил об установлении личности подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдававшего приказы об атаках на Шебекинский район Белгородской области.

По данным пресс-службы СК РФ, речь идет о Виталии Нащубском, командире 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Против Нащубского возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Следствие утверждает, что с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский отдавал приказы об обстрелах и подрывах жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе, в результате чего пострадали мирные жители и были разрушены объекты социальной инфраструктуры.

В настоящее время СК РФ устанавливает местонахождение Нащубского и его соучастников, говорится в сообщении.

21 июля в Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ по городу и Ленинградской области задержали гражданина России, которого подозревают в содействии террористической деятельности в интересах украинских спецслужб. По данным ведомства, его действия угрожали безопасности страны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ.