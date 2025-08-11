Британская полиция задержала подростка при подготовке теракта в мечети

В Великобритании задержан 16-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта в мечети шотландского города Гринок. По информации Sky News, молодой человек с неонацистскими взглядами направлялся в мусульманский центр, чтобы поджечь его, надеясь, что здание будет заполнено людьми.
Для проникновения в мечеть подросток втерся в доверие к местному имаму, выдав себя за желающего принять ислам.
При задержании у него обнаружили немецкий пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, а также блокноты со свастикой и экземпляр книги Адольфа Гитлера.
