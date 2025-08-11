Мать убила детей и себя: психиатр назвал причину тройного убийства на Урале

Тела матери и двоих ее детей обнаружили утром 10 августа в одной из квартир Екатеринбурга. По версии следствия, женщина убила 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, а затем — себя. В последнее время она страдала от депрессии.
Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru объяснил, что произошло в семье до трагедии и как можно было спасти мать и ее детей.
Дети лежали на кровати, мать — на кухне.
Рано утром 10 августа в полицию Екатеринбурга позвонила пожилая женщина. Она рассказала, что ее 49-летняя дочь Юлия (имя изменено) не выходит на связь и попросила поехать с ней в квартиру родственницы.
Женщина призналась, что в последнее время Юлия страдала от депрессии и могла «наломать дров».
В присутствии силовиков бабушка своим ключом открыла дверь и ужаснулась. На детской кровати лежали тела ее 9-летнего внука и 3-летней внучки, на полу кухни — тело их матери.
По предварительной информации СК, женщина сначала убила детей, затем — покончила с собой.
«Женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счёты с жизнью. Следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних», — сообщили в СК.
Переехала в Екатеринбург после скандала.
Семья характеризовалась положительно, в ПДН и на психиатрическом учете не состояла.
«Мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. Старший ребёнок перешёл в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Однако были в биографии матери, по словам ее знакомых, неприятные факты. В период с 2004 по 2007 год она работала в закрытом городе Свердловской области Лесном.
«Она в Лесном прославилась тем, что брала “в конвертике” за бесплатные УЗИ. Искусственно создавала очереди на год вперёд. Мой муж с ней работал, он и сказал, что ОБЭП провёл у неё контрольное УЗИ. Уволили её тогда со скандалом», — рассказала женщина.
После увольнения Юлии пришлось переехать в Екатеринбург, потому что других клиник в Лесном не было.
Тогда странностей в ее поведении не замечали, однако одна из пациенток пожаловалась на грубое отношение со стороны врача за два месяца до трагедии.
Депрессия или вещества.
Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru предположил, что Юлия страдала от затяжной послеродовой депрессии.
«Такая немыслимая жестокость в отношении собственных детей заставляет заподозрить затянувшуюся послеродовую депрессию у матери. Об этом же говорит и поведение бабушки, которая позвонила в полицию и тут же начала делиться соображениями, что случилось что-то плохое. Очевидно, что дочь делилась какими-то мыслями», — сказал специалист.
Врач отметил, что суицидальные мысли и агрессивное поведение по отношению к детям — типичные признаки послеродовой депрессии. В случае с Юлией, по мнению специалиста, ситуация усугубилась на фоне того, что она воспитывала детей без мужа.
Шуров не исключил, что женщина могла в момент трагедии находиться под воздействием психоактивных веществ.
«Будет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, потому что важно разобраться в произошедшем. Я бы ещё токсикологию посмотрел — не исключено, что человек мог находиться под воздействием каких-то психоактивных веществ», — отметил он.
