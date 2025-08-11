Мать убила детей и себя: психиатр назвал причину тройного убийства на Урале

«Она в Лесном прославилась тем, что брала “в конвертике” за бесплатные УЗИ. Искусственно создавала очереди на год вперёд. Мой муж с ней работал, он и сказал, что ОБЭП провёл у неё контрольное УЗИ. Уволили её тогда со скандалом», — рассказала женщина.