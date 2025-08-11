Ричмонд
На автошоу в Биробиджане фрагменты асфальтного покрытия попали в ребёнка

Мальчик, который пострадал на мероприятии в столице Еврейской автономной области, был госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

Мальчик получил травмы во время автошоу в Биробиджане в Еврейской автономной области, по факту случившегося проводится проверка, сообщило Главное управление МВД России по региону.

В полицию обратился его отец. Мужчина объяснил, что пришёл на мероприятие вместе с сыном.

«Во время показательных выступлений из-под колес автомобиля вылетели фрагменты асфальтного покрытия, которые попали в область головы ребёнка», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Напомним, 12 июня в парке города Полысаево в Кемеровской области семилетний мальчик получил компрессионный перелом четырёх позвонков в результате падения с надувного батута. Следователи возбудили уголовное дело.