На автошоу в Биробиджане фрагменты асфальтного покрытия попали в ребёнка

Мальчик получил травмы во время автошоу в Биробиджане в Еврейской автономной области, по факту случившегося проводится проверка, сообщило Главное управление МВД России по региону.
В полицию обратился его отец. Мужчина объяснил, что пришёл на мероприятие вместе с сыном.
«Во время показательных выступлений из-под колес автомобиля вылетели фрагменты асфальтного покрытия, которые попали в область головы ребёнка», — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали. Угрозы для его жизни и здоровья нет.
Напомним, 12 июня в парке города Полысаево в Кемеровской области семилетний мальчик получил компрессионный перелом четырёх позвонков в результате падения с надувного батута. Следователи возбудили уголовное дело.