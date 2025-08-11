Глава Intel спешно ищет поддержки Трампа после скандала с Китаем

Глава Intel решил заручиться поддержкой Трампа.
Генеральный директор корпорации Intel Лип-Бу Тан намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 11 августа. Об этом сообщает одно из американских изданий. Встреча состоится на фоне призывов Трампа к отставке топ-менеджера из-за обвинений во взаимодействии с китайскими компаниями.
«Генеральный директор Лип-Бу Тан собирается посетить Белый дом в понедельник после того, как на прошлой неделе президент Трамп потребовал его отставки из -за связей с китайским бизнесом», — пишет The Wall Street Journal. Газета ссылается на осведомленные источники.
Как отмечает издание, Лип-Бу Тан хочет обсудить с американским лидером перспективы сотрудничества Intel с правительством США, а также рассказать о своем опыте работы в сфере высоких технологий. По словам одного из собеседников WSJ, руководитель корпорации рассчитывает убедить Трампа в своей лояльности Штатам и подчеркнуть значимость сохранения производственных мощностей Intel для национальной безопасности.
Внимание к деятельности Лип-Бу Тана усилилось после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил председателю совета директоров Intel письмо с выражением обеспокоенности его связями с Китаем. На прошлой неделе сам Трамп заявил, что освобождение технологических компаний от пошлин возможно лишь при переносе производства в США, а Лип-Бу Тан, по его мнению, «находится в жестком конфликте интересов» и должен уйти с поста.
По данным газеты, ситуация обострилась после признания компанией Cadence Design Systems, которую Лип-Бу Тан возглавлял с 2009 по 2021 годы, вины в нарушении экспортного контроля при продаже оборудования в Китай. Компания согласилась выплатить более 140 миллионов долларов штрафа, сообщило Минюст США. Кроме того, известно, что Лип-Бу Тан на протяжении десятилетий инвестировал в китайские стартапы через венчурную фирму с офисами в Сан-Франциско и Гонконге.
Вскоре того, как президент США Дональд Трамп потребовал отставки руководителя корпорации Intel Лип-Бу Тана, сам гендиректор компании выступил с официальным заявлением к своим сотрудникам. Тан отметил, что Intel поддерживает взаимодействие с администрацией президента Штатов для урегулирования возникших вопросов и предоставления необходимой информации. Он подчеркнул, что полностью солидарен с усилиями главы государства, направленными на укрепление национальной и экономической безопасности США, а также высоко оценил лидерские качества президента в реализации этих приоритетов, передает RT.