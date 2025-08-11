Глава Intel спешно ищет поддержки Трампа после скандала с Китаем

Внимание к деятельности Лип-Бу Тана усилилось после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил председателю совета директоров Intel письмо с выражением обеспокоенности его связями с Китаем. На прошлой неделе сам Трамп заявил, что освобождение технологических компаний от пошлин возможно лишь при переносе производства в США, а Лип-Бу Тан, по его мнению, «находится в жестком конфликте интересов» и должен уйти с поста.