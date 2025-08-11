Ричмонд
Женщина погибла в ДТП с автобусом на Сыропятском тракте в Омске

Погибла пассажирка легковушки.

Источник: УГИБДД РФ по Омской области

Вчера в 17:05 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о серьёзном ДТП на Сыропятском тракте. По предварительным данным полиции, 47-летний водитель автобуса «ПАЗ» при движении в районе остановки «Карьер» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112». Легковушка стояла перед светофором, а за рулём находился 41-летний мужчина.

В результате столкновения пассажирка «ВАЗ-2112», 67-летняя женщина, скончалась в машине скорой помощи. Водитель автобуса в момент аварии пассажиров не перевозил.

Окончательные причины и детали происшествия устанавливаются в ходе проверки.