«Огнеопасно»: в Челябинской области поймали рецидивиста на угнанном бензовозе

В Чебаркульском районе с территории сельскохозяйственного предприятия пропал бензовоз. Сотрудники выяснили, что на машине с надписью «Огнеопасно» уехал их коллега. Обратились в полицию.
Как выяснилось, угонщик успел уехать из Чебаркульского района. Но его подвела установленная в спецмашине спутниковая система — она указала местоположение автоцистерны. Машину остановили в Миассе.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, угонщик — трижды судимый 32-летний мужчина. Его задержали, возбудили уголовное дело о неправомерном завладении машиной. Бензовоз вернули предприятию.