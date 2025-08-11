Ричмонд
Глава Нижегородской области Никитин рассказал о ночной атаке ВСУ

ВСУ осуществили атаку с использованием беспилотников по двум промышленным зонам Нижегородской области. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.

БПЛА атаковали Нижегородскую область.

ВСУ осуществили атаку с использованием беспилотников по двум промышленным зонам Нижегородской области. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.

«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области», — написал Никитин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, целью ударов стали стратегически важные производственные предприятия региона. Один работник предприятия погиб на месте, еще двое получили ранения и были экстренно госпитализированы.

На месте происшествия оперативно работают экстренные службы и специалисты. Координацию мероприятий осуществляет мэр Арзамаса Александр Щелоков совместно с руководством пострадавшего предприятия. Организованы все необходимые меры по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим.

