При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия

Никитин: при атаке БПЛА в Нижегородской области погиб сотрудник промпредприятия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Один сотрудник промпредприятия в Нижегородской области погиб при атаке БПЛА, двое пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось», — написал он.

По словам Никитина, один сотрудник предприятия погиб на месте, еще двух госпитализировали. На месте происшествия работают специалисты.

«Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — заверил Никитин.

Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

