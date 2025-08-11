При атаке БПЛА в Нижегородской области погиб работник предприятия

В Нижегородской области в результате атаки беспилотников пострадали промышленные предприятия. Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале, удар был нанесен по двум промзонам в ночное время.
В Арзамасском округе при отражении атаки погиб один сотрудник предприятия, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Никитин выразил соболезнования родным погибшего.
На месте происшествия работают специалисты. Губернатор подчеркнул, что целью атаки стали промышленные объекты региона.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву.
