Смертельное ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае: погибла 35-летняя женщина

В воскресенье, 11 августа, на 685-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительной информации, 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mercedes, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии водитель легковушки скончалась на месте до приезда медиков.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства случившегося. Движение на данном участке трассы было ограничено в обоих направлениях, но сейчас все проблемы устранены.

Госавтоинспекция Красноярского края обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную бдительность при управлении транспортным средством, особенно на загородных трассах.

Ранее рассказывали, что под Дивногорском произошла смертельная авария с грузовиком.