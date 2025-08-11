Смертельное ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае: погибла 35-летняя женщина

По предварительной информации, 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mercedes, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии водитель легковушки скончалась на месте до приезда медиков.