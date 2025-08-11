В США из-за лесного пожара экстренно эвакуировали тюрьму

В штате Колорадо (центральная часть США) из-за сильного лесного пожара экстренно эвакуировали тюрьму. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные департамента исправительных учреждений штата.
«Все 179 заключенных были в безопасном порядке вывезены из колонии в целях предосторожности», — говорится в сообщении телекомпании.
По данным NBC, с огнем в штате борются уже более тысячи пожарных. Огненной стихии присвоили название «Ли». К слову, пожар, который охватил уже 432 квадратных километрах, вошел в топ-6 крупнейших за всю историю штата.
Ранее сообщалось, что в США в результате перестрелки пострадали шесть человек.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.