В США из-за лесного пожара экстренно эвакуировали тюрьму

В штате Колорадо (центральная часть США) из-за сильного лесного пожара экстренно эвакуировали тюрьму.

В штате Колорадо (центральная часть США) из-за сильного лесного пожара экстренно эвакуировали тюрьму. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные департамента исправительных учреждений штата.

«Все 179 заключенных были в безопасном порядке вывезены из колонии в целях предосторожности», — говорится в сообщении телекомпании.

По данным NBC, с огнем в штате борются уже более тысячи пожарных. Огненной стихии присвоили название «Ли». К слову, пожар, который охватил уже 432 квадратных километрах, вошел в топ-6 крупнейших за всю историю штата.

Ранее сообщалось, что в США в результате перестрелки пострадали шесть человек.

