Мужчина погиб, двое пострадали из-за атаки ВСУ на Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник, 10 августа, сообщил об атаке вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по двум промышленным зонам в регионе.
— Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось, — написал Никитин в своем Telegram-канале.
При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших были доставлены в больницу.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать семье необходимую помощь.
На месте происшествия работают специалисты, ситуацию координирует мэр Арзамаса Александр Щелоков совместно с руководством завода.
Ранее местные жители сообщили, что в городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы.