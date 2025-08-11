Ричмонд
Мужчина погиб, двое пострадали из-за атаки ВСУ на Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в понедельник, 10 августа, сообщил об атаке вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по двум промышленным зонам в регионе.

— Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось, — написал Никитин в своем Telegram-канале.

При отражении атаки в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших были доставлены в больницу.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать семье необходимую помощь.

На месте происшествия работают специалисты, ситуацию координирует мэр Арзамаса Александр Щелоков совместно с руководством завода.

Ранее местные жители сообщили, что в городе Арзамас Нижегородской области прогремели взрывы.

