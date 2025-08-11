Никитин: при атаке БПЛА в Нижегородской области погиб один человек

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ВСУ атаковали две промышленные зоны на территории региона с помощью БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В результате инцидента в Арзамасском округе один сотрудник погиб на месте, а двое других получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку семье. Он также отметил, что ситуация находится под контролем, и на месте работают специалисты, которые проводят необходимые мероприятия по устранению последствий атаки и обеспечению безопасности.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО Министерства обороны РФ успешно уничтожили семь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона.