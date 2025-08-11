Ричмонд
Двое пострадали и один погиб при ночной атаке БПЛА на Нижегородскую область

Дроны ВСУ атаковали Нижегородскую область, погиб сотрудник промышленного предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники нанесли удары по территории Нижегородской области. В результате атаки пострадали два человека, еще один погиб. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он уточнил, что целями ВСУ стали промышленные предприятия в Арзамасском округе. Погибший — сотрудник одной из организаций. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим.

«К сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — сообщил Глеб Никитин.

Вечером 10 августа дроны ВСУ атаковали Тулу. В результате погибли два человека. Еще три жителя получили ранения.

