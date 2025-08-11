Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Енисейске ликвидировали масштабный пожар

Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краюКрупный пожар вспыхнул вчера вечером на улице Бограда в Енисейске.

Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Крупный пожар вспыхнул вчера вечером на улице Бограда в Енисейске. Огонь повредил стену жилого дома, полностью уничтожил легковой автомобиль и несколько хозяйственных построек. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы значительные силы: на место оперативно прибыли 16 пожарных и 6 единиц спецтехники. По предварительной версии специалистов МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Статистика пожаров за неделю:

Всего зарегистрировано 57 возгораний.

14 из них произошли в последние сутки.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при эксплуатации электроприборов и проводки.

Ранее рассказывали, что беспилотники помогают бороться с нарушениями в лесах Красноярского края.