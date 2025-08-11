В Енисейске ликвидировали масштабный пожар

Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.
Крупный пожар вспыхнул вчера вечером на улице Бограда в Енисейске. Огонь повредил стену жилого дома, полностью уничтожил легковой автомобиль и несколько хозяйственных построек. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы значительные силы: на место оперативно прибыли 16 пожарных и 6 единиц спецтехники. По предварительной версии специалистов МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Статистика пожаров за неделю:
Всего зарегистрировано 57 возгораний.
14 из них произошли в последние сутки.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при эксплуатации электроприборов и проводки.
