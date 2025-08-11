РАН: Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров

Спутниковые данные аппарата Himawari-9 зафиксировали расширение шлейфа до 450 километров. Высота пеплового облака остаётся в пределах 8−9 километров над уровнем моря. Вулканологи предупредили жителей Усть-Камчатска и Никольского о вероятных выпадениях пепла. Местным жителям рекомендовали соблюдать осторожность и подготовиться к возможным последствиям.
Ранее вулкан Ключевской произвёл мощный пепловый выброс на высоту 11,5 километров. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. Сотрудники МЧС рекомендовали не покидать дома без необходимости.