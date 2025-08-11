Ричмонд
Троллейбус с пассажирами протаранил бетонный блок в российском городе

Во Владивостоке троллейбус с пассажирами столкнулся с бетонным ограждением.

Во Владивостоке троллейбус с пассажирами столкнулся с бетонным ограждением. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Транспортное средство следовало по маршруту № 4. На улице Некрасовской в районе виадука его внезапно вынесло в бетонный блок — кабина и передняя дверь получили значительные повреждения. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что некоторые пассажиры получили серьезные ушибы и ссадины. По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.

