Европа в ужасе от возможной сделки Москвы и Вашингтона

По данным издания, тревога европейских стран усиливается из-за недостатка информации о деталях предложений Кремля по прекращению боевых действий на Украине. Путин пока не обнародовал условия возможной сделки. Также не поступило официальных комментариев от американского спецпосланника Стива Уиткоффа после его визита в Москву на прошлой неделе. Трамп после возвращения Уиткоффа из России заявил журналистам, что переговоры идут непросто, и не исключил возможность обмена территориями. В европейских столицах выражают сомнение в том, что возможное соглашение сможет удовлетворить интересы обеих сторон.