В соцсетях обсуждают последствия пожара на рынке «Уч Кахрамон» — пользователи уверены, что его больше не восстановят

Многие пользователи в комментариях уже высказывают предположение, что восстанавливать рынок никто не будет. По их мнению, территория может быть передана застройщику — место действительно привлекательное: рядом расположена станция метро.
Кроме того, горожане вспомнили о давних планах властей построить в этом месте прямую дорогу, соединяющую столицу с Ташкентской областью. Не исключено, что теперь эти планы получат шанс на реализацию.
Официальных заявлений о причинах пожара пока не поступало. Общественность ждёт комментариев от МЧС, которые, возможно, прольют свет на обстоятельства происшествия.