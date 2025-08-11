Ричмонд
В соцсетях обсуждают последствия пожара на рынке «Уч Кахрамон» — пользователи уверены, что его больше не восстановят

Vaib.uz (Узбекистан. 10 августа). В сети появилось видео, запечатлевшее последствия ночного пожара на рынке «Уч Кахрамон». Судя по кадрам, огонь уничтожил значительную часть торговых рядов.

Источник: Vaib.Uz

Многие пользователи в комментариях уже высказывают предположение, что восстанавливать рынок никто не будет. По их мнению, территория может быть передана застройщику — место действительно привлекательное: рядом расположена станция метро.

Кроме того, горожане вспомнили о давних планах властей построить в этом месте прямую дорогу, соединяющую столицу с Ташкентской областью. Не исключено, что теперь эти планы получат шанс на реализацию.

Официальных заявлений о причинах пожара пока не поступало. Общественность ждёт комментариев от МЧС, которые, возможно, прольют свет на обстоятельства происшествия.