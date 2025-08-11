Марочко рассказал о небывалых потерях ВСУ в ЛНР

Военный эксперт отметил, что наиболее значительные потери украинской стороне были нанесены в районе ответственности группировки «Запад», которая ведет боевые действия на купянском направлении, а также на сватовско-кременском участке в ЛНР. Марочко также сообщил, что за неделю российские подразделения уничтожили четыре танка, 74 артиллерийских орудия, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 53 склада боеприпасов и материальных средств украинской армии.