Андрей Назаров навестил пострадавших при ЧП на заводе «Каустик»

Он отметил, что удалось наладить эффективное взаимодействие всех служб. Главной задачей он назвал организацию максимально возможной помощи пострадавшим, которые проходят лечение в больнице. Напомним, медпомощь оказали 41 человеку, из которых 32 госпитализированы в больницы. Сегодня г-н Назаров лично навестил пострадавших в больнице Стерлитамака. Второй задачей премьер-министр назвал необходимость сделать правильные выводы, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.
— Сейчас в работе несколько версий случившегося. Отмечу, что капитальный ремонт таких установок проводится раз в два года, — написал он. — На капремонт должна была через сутки встать и эта установка. Как раз к этому готовились.
Правоохранители уже занимаются расследованием всех обстоятельств случившегося, и власти готовы оказать всю необходимую помощь, подчеркнул г-н Назаров. Также он поблагодарил сотрудников предприятия, спасателей и пожарных за профессионализм. Отдельно он отметил работу медиков, которые оперативно оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
Также глава кабмина прокомментировал состояние воздуха, отметив, что мониторинг не зафиксировал нарушений ПДК вредных веществ.