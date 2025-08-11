Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителю Новосибирской области дали 7 лет за нападение с ножом в электричке

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: AP 2024

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор 36-летнему местному жителю, обвиненному в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Суд установил, что инцидент произошел 25 июля 2024 года в вагоне электропоезда. Между подсудимым и его знакомым вспыхнула словесная ссора, в ходе которой обвиняемый достал нож и несколько раз ударил потерпевшего в область жизненно важных органов, а также нанёс удар рукой по голове.

Потерпевший оказал активное сопротивление и попытался остановить нападавшего, удерживая его за руки. Благодаря вмешательству пассажиров, находившихся поблизости, удалось обезвредить мужчину и не допустить завершения преступления.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.