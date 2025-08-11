Жителю Новосибирской области дали 7 лет за нападение с ножом в электричке

Суд установил, что инцидент произошел 25 июля 2024 года в вагоне электропоезда. Между подсудимым и его знакомым вспыхнула словесная ссора, в ходе которой обвиняемый достал нож и несколько раз ударил потерпевшего в область жизненно важных органов, а также нанёс удар рукой по голове.