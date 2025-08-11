Жителю Новосибирской области дали 7 лет за нападение с ножом в электричке

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор 36-летнему местному жителю, обвиненному в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Суд установил, что инцидент произошел 25 июля 2024 года в вагоне электропоезда. Между подсудимым и его знакомым вспыхнула словесная ссора, в ходе которой обвиняемый достал нож и несколько раз ударил потерпевшего в область жизненно важных органов, а также нанёс удар рукой по голове.
Потерпевший оказал активное сопротивление и попытался остановить нападавшего, удерживая его за руки. Благодаря вмешательству пассажиров, находившихся поблизости, удалось обезвредить мужчину и не допустить завершения преступления.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.