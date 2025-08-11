Потоки дождя отключили свет, затопили дороги и сорвали крышу: кадры шторма в Бурятии

В ночь на 11 августа на Бурятию обрушился мощный ливень. Были подтоплены несколько улиц — автомобили, автобусы и трамваи едут по Улан-Удэ, погруженные в воду. Гром и молнии повредили электрооборудование, обесточив населенные пункты. На трассах на автомобилистов обрушиваются селевые потоки. Ветер до 20 метров в секунду срывает крыши со зданий. МЧС предупреждает жителей по возможности не покидать дома. Подробнее о том, что происходит в Бурятии — в материале URA.RU.